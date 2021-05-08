Хэмилтон: для меня этот 100-й поул — как первый

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Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал свою 100-ю в карьере победу в квалификации «Формулы-1».
Хэмилтон: для меня этот 100-й поул — как первый
  • Reuters

«Не могу поверить, что у нас 100 поулов. Это сделано благодаря мужчинам и женщинам на нашей базе, которые постоянно поднимают планку своей работы и никогда не сдаются. Работать с этими людьми для меня просто мечта. Кто бы в конце 2012-го, когда мы решили работать вместе, подумал, что мы дойдём до 100 поулов. Для меня этот поул как первый, и я принимаю его со смирением и благодарностью», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

36-летний семикратный чемпион «Формулы-1» стал первым пилотом в истории, которому покорилось это достижение. Второе место по числу побед в квалификации занимает немец Михаэль Шумахер, на счету которого 68 поулов.

Ранее сообщалось, что Никита Мазепин был оштрафован за блокировку соперника в квалификации Гран-при Испании.

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