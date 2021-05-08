Дортмундская «Боруссия» обыграла «Лейпциг» и одержала пятую победу подряд в Бундеслиге

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Дортмундская «Боруссия» одолела «РБ Лейпциг» в матче 32-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Лейпциг» и одержала пятую победу подряд в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счётом 3:2

В составе хозяев дубль оформил Джейдон Санчо, а также один раз отличился Марко Ройс. Гости ответили голами Лукаса Клостермана и Даниэля Ольмо.

«Боруссия» одержала пятую победу подряд в чемпионате, набрала 58 очков и поднялась на четвёртое место. «Лейпциг» (64) находится на второй позиции.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» победил «Вердер» и вышел в финал Кубка Германии.

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