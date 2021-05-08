Дортмундская «Боруссия» обыграла «Лейпциг» и одержала пятую победу подряд в Бундеслиге
- Reuters
Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счётом 3:2
В составе хозяев дубль оформил Джейдон Санчо, а также один раз отличился Марко Ройс. Гости ответили голами Лукаса Клостермана и Даниэля Ольмо.
«Боруссия» одержала пятую победу подряд в чемпионате, набрала 58 очков и поднялась на четвёртое место. «Лейпциг» (64) находится на второй позиции.
Ранее сообщалось, что «Лейпциг» победил «Вердер» и вышел в финал Кубка Германии.