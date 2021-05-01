«Лейпциг» победил «Вердер» и вышел в финал Кубка Германии
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Везерштадион» в Вердере и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.
В составе «Лейпцига» забитыми мячами отметились Хван Хи Чан и Эмиль Форсберг. В составе «Вердера» — Леонардо Биттенкорт.
Таким образом, «Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии, где сыграет с победителем игры между дортмундской «Боруссией» и кильским «Хольштайном».
Ранее сообщалось, что «Бавария» подписала контракт с Нагельсманном.