Йохауг не хватило восьми секунд для выполнения олимпийского норматива в беге на 10 000 м 

Норвежская лыжница Тереза Йохауг приняла участие в забеге на 10 тыс. м, который являлся квалификационным к летним Олимпийским играм в Токио.

Спортсменке не хватило восьми секунд для выполнения норматива, её результат составил 31:32,88. Она заняла второе место по итогам забега.

Победу одержала бронзовый призёр чемпионатов Европы 2016 и 2018 годов Каролина Гровдаль.

Йохауг является олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.

Ранее сообщалось, что Йохауг выступит в квалификации к летним ОИ в беге на 10 тыс. м.