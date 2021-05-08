Йохауг не хватило восьми секунд для выполнения олимпийского норматива в беге на 10 000 м
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Спортсменке не хватило восьми секунд для выполнения норматива, её результат составил 31:32,88. Она заняла второе место по итогам забега.
Победу одержала бронзовый призёр чемпионатов Европы 2016 и 2018 годов Каролина Гровдаль.
Йохауг является олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.
Ранее сообщалось, что Йохауг выступит в квалификации к летним ОИ в беге на 10 тыс. м.