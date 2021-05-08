Объявлены составы «Локомотива» и «Динамо» на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы московских «Локомотива» и «Динамо» на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У железнодорожников с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Дмитрий Живоглядов, Мацей Рыбусь, Мурило, Пабло, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Куликов, Зе Луиш и Франсуа Камано.

Гости выйдут в следующем составе: Игорь Лещук, Дмитрий Скопинцев, Роман Евгеньев, Иван Ордец, Варела Оливера, Даниил Фомин, Даниил Лесовой, Арсен Захарян, Себастьян Шиманьский, Никола Моро и Константин Тюкавин.

Встреча состоится 8 мая на стадионе «Арена Химки». Начало — в 16:30.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 52 очка. «Динамо» располагается на седьмой позиции с 46 очками в активе.

Ранее экс-тренер сборной России выразил мнение, что «Локомотив» сыграет вничью с «Динамо».