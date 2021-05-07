Экс-тренер сборной России считает, что «Локомотив» сыграет вничью с «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Динамо».

«Не всё так однозначно, ведь «Локомотив» очень крупно уступил «Зениту». Это обязательно скажется на психологическом состоянии футболистов. Положительных эмоций нет, команда в смятении. Хотя всё это будет убираться. А что касается «Динамо», команда проиграла два матча, и у неё есть возможность реабилитироваться. Эта команда дала основания верить в неё», — цитирует специалиста «Советский спорт».

При этом он признался, что немного разочарован физическим состоянием некоторых игроков бело-голубых. По его мнению, в последнем матче молодые футболисты показали игру не своего уровня, но эксперт допускает, что тренерский штаб сможет привести их в чувство.

«Тогда это будет боевая игра. Но без фаворита. Соперники будут биться за очки, но не смогут выбросить из головы последние неудачи. Наиболее вероятный счёт? Ничья — 1:1», — добавил Игнатьев.

Встреча состоится 8 мая на стадионе «Арена Химки». Начало — 16:30.

Ранее Сердар Таски выразил уверенность, что «Спартак» не уступит «Локомотиву» второе место в РПЛ.