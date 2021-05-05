Таски уверен, что «Спартак» не уступит «Локомотиву» второе место в РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» Сердар Таски оценил шансы команды на второе место по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, у «Спартака» сейчас большие шансы выйти в Лигу чемпионов. Осталось ещё два матча. Но я думаю, что «Спартак» не уступит «Локомотиву» второе место», — цитирует Таски Sport24.

Он также выразил надежду, что новый главный тренер красно-белых будет сильным специалистом.

Таски выступал за «Спартак» с 2013 по 2018 год.

После 28 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Находящийся на третьей позиции «Локомотив» отстаёт на один балл.

Ранее в «Спартаке» рассказали о деталях контракта нового главного тренера.