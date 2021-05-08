Голкипер «Уфы» Беленов отразил третий пенальти в текущем сезоне РПЛ

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Вратарь «Уфы» Александр Беленов отразил третий пенальти в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голкипер «Уфы» Беленов отразил третий пенальти в текущем сезоне РПЛ
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Беленов отбил удар форварда «Зенита» Сердара Азмуна с 11-метровой отметки в матче 29-го тура РПЛ. 

До этого голкипер команды из Башкортостана отразил пенальти в матчах со «Спартаком» (1:1) и с «Тамбовом» (4:0).

Всего же на счету Беленова 19 отбитых пенальти за карьеру. Рекордсменом является голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (20).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба не попал в заявку на матч «Зенита» с «Уфой».

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