Голкипер «Уфы» Беленов отразил третий пенальти в текущем сезоне РПЛ

Вратарь «Уфы» Александр Беленов отразил третий пенальти в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Беленов отбил удар форварда «Зенита» Сердара Азмуна с 11-метровой отметки в матче 29-го тура РПЛ.

До этого голкипер команды из Башкортостана отразил пенальти в матчах со «Спартаком» (1:1) и с «Тамбовом» (4:0).

Всего же на счету Беленова 19 отбитых пенальти за карьеру. Рекордсменом является голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (20).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба не попал в заявку на матч «Зенита» с «Уфой».