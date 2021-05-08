Голкипер «Уфы» Беленов отразил третий пенальти в текущем сезоне РПЛ
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Беленов отбил удар форварда «Зенита» Сердара Азмуна с 11-метровой отметки в матче 29-го тура РПЛ.
До этого голкипер команды из Башкортостана отразил пенальти в матчах со «Спартаком» (1:1) и с «Тамбовом» (4:0).
Всего же на счету Беленова 19 отбитых пенальти за карьеру. Рекордсменом является голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (20).
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба не попал в заявку на матч «Зенита» с «Уфой».