Дзюба не попал в заявку на матч «Зенита» с «Уфой»

Стали известны стартовые составы и заявки «Уфы» и «Зенита» на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом стало известно после публикации заявок команд на официальном сайте РПЛ.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Баэур, Иванов, Камилов, Мрзляк, Милетич, Жемалетдинов, Андрич.

«Зенит»: М. Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Малком.

Форварда команды гостей Артёма Дзюбы не оказалось даже в числе запасных петербургской команды.

Встреча пройдёт в Уфе, начало — в 14:00 мск. «Зенит» в прошлом туре досрочно стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Дзюба пропустит матч с «Уфой».