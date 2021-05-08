Дзюба не попал в заявку на матч «Зенита» с «Уфой»

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Стали известны стартовые составы и заявки «Уфы» и «Зенита» на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба не попал в заявку на матч «Зенита» с «Уфой»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом стало известно после публикации заявок команд на официальном сайте РПЛ.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Баэур, Иванов, Камилов, Мрзляк, Милетич, Жемалетдинов, Андрич.

«Зенит»: М. Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Малком.

Форварда команды гостей Артёма Дзюбы не оказалось даже в числе запасных петербургской команды.

Встреча пройдёт в Уфе, начало — в 14:00 мск. «Зенит» в прошлом туре досрочно стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Дзюба пропустит матч с «Уфой».

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