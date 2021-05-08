Источник: Дзюба пропустит матч с «Уфой»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба не выйдет на поле в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

Об этом сообщает издание Rusfootball.info. По информации источника, 32-летний футболист не полетел вместе с командой на выезд.

Матч между «Уфой» и «Зенитом» пройдёт 8 мая на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 14:00 мск.

Артём Дзюба в нынешнем сезоне РПЛ провёл 26 матчей, забил 16 мячей и сделал шесть результативных передач. «Зенит» стал чемпионом-2020/21 за два тура до конца первенства.

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