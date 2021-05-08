Соболев рассказал, какой свой гол в весенней части сезона считает лучшим

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос, какой свой гол в весенней части сезона он считает лучшим.

«Мяч в ворота «Динамо». Пусть он был забит с пенальти, зато оказался победным. Выделю второй гол «Ростову», который тоже принёс три очка. Кому ещё забивал? «Краснодару», «Уралу», «Арсеналу»… Все голы рабочие, нужные для команды», — цитирует Соболева сайт красно-белых.

Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне на счету российского нападающего 20 матчей в чемпионате страны, 13 забитых мячей и две голевые передачи.

Ранее Соболев отметил вклад главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в его игровое мышление.