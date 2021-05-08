Гендиректор «Монако» высказался о важности Головина для клуба

Генеральный директор «Монако» Олег Петров заявил, что в клубе пока не намерены расставаться с российским полузащитником Александром Головиным.

«По Головину конкретного финансового или карьерного плана у нас нет. Мы хотим, чтобы он максимально себя раскрыл как футболист. Александр — замечательный игрок и человек. Надо, чтобы он продолжал прогрессировать до того момента, когда «Монако» станет для него уже мал. Сейчас же Головин продолжает двигаться вперед. Интерес к нему присутствует, но Саша нужен нам. Вполне допускаю, что цена на игрока такого профиля сейчас составляет €50—60 млн. Это вполне здравые цифры. Думаю, что оптимальное время продажи для футболистов нашей команды — не ближайшее лето. Этот год нестандартный. Думаю, что команда наберёт свой пик, начиная со следующего года. И физически, и коммерчески», — заявил Петров в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер», сообщает matchtv.ru.

24-летний Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за €30 млн евро. В 86 матчах за клуб россиянин забил 11 мячей и сделал 16 голевых передач.

Ранее генеральный директор «Монако» ответил, следит ли за футболистами из РПЛ.