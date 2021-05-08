Генеральный директор «Монако» ответил, следит ли за футболистами из РПЛ

Генеральный директор «Монако» Олег Петров рассказал, что клуб следит за футболистами из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы следим за РПЛ. Для «Монако» нет принципиальной разницы, откуда игрок, главное, чтобы он приносил большой вклад в успехи своей команды. Приоритета российскому чемпионату мы не даём. Это было бы определённым элементом давления. Однако всегда приветствуем, когда рассматривают футболиста из этой лиги. Не так давно наши селекционеры приходили с некоторыми мыслями относительно РПЛ, что было гораздо приятнее, чем если бы эту задачу им поставил я», — цитирует слова Петрова «Матч ТВ».

В составе «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин. Владельцем клуба является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Ранее тренер «Монако» рассказал, когда Головин вернётся в общую группу после коронавируса.