Тренер «Монако» рассказал, когда Головин вернётся в общую группу после коронавируса

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда российский полузащитник Александр Головин получит возможность вернуться в общую тренировочную группу команды после того, как переболел коронавирусом.

«Как и в случае со всеми футболистами, которые ранее переболели коронавирусом, нам необходимо действовать согласно протоколу, чтобы позволить Головину вернуться в общую группу. Мы не будем рисковать. Футбол важен, но самым главным остаётся здоровье игроков. Надо сдать отрицательный тест, а затем пройти медицинское обследование, чтобы полноценно вернуться в игру. Мы не хотим поступать неразумно вне зависимости от того, что поставлено на карту. Если медицинский штаб скажет, что всё в порядке, то Александр будет в общей группе. В ином случае будут соблюдены все меры предосторожности и он присоединится к нам в следующих матчах», — цитирует Ковача официальный сайт «Монако».

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 18 матчах французской Лиги 1, в которых забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее Головин сдал очередной тест на коронавирус.