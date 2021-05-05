Головин сдал очередной тест на коронавирус
- Reuters
Как сообщает «Спорт-Экспресс», по итогам обследования у россиянина не было выявлено никаких отклонений, а результат теста на коронавирусную инфекцию станет известен 6 мая.
Напомним, что Головин в конце апреля получил положительный результат теста на коронавирус, но болезнь у него протекала бессимптомно.
В случае разрешения Лиги 1 Головин сможет вернуться на поле уже 9 мая в игре с «Реймсом» в рамках 36-го тура чемпионата.
Ранее Головин высказал мнение о своём будущем в случае предложения от топ-клуба.