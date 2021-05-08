Футболист «Динамо» Шиманьский признался, что был удивлён уровнем РПЛ

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Польский полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьский назвал высоким уровень футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Футболист «Динамо» Шиманьский признался, что был удивлён уровнем РПЛ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Что больше всего удивило в России за два года здесь? Если говорить о футболе, то уровень самой лиги. В Польше всегда говорят, что в Россию едут только за большими деньгами. Я же считаю, что здесь очень много сильных команд с хорошими футболистами и общий уровень лиги довольно высокий. Для меня это был хороший выбор», — цитирует Шиманьского пресс-служба «Динамо».

«Динамо» с 46 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

В нынешнем сезоне 21-летний Шиманьский провёл 29 матчей за московский клуб, забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

Ранее экс-тренер сборной России выразил мнение, что «Локомотив» сыграет вничью с «Динамо».

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