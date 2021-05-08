Азмун назвал Россию очень хорошей страной для жизни

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Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своём отношении к России.
Азмун назвал Россию очень хорошей страной для жизни
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Россия — очень хорошая страна, с прекрасной культурой. Поначалу мне было несколько сложно. Но со временем я привык к России. Считаю, что это очень хорошая страна для жизни! В Казани мне казалось, что люди здесь менее эмоциональные, чем в Иране. А вот в Ростове и Санкт-Петербурге они в этом плане оказались больше похожи на иранцев. Однако главное, что в этих двух городах очень любят футбол. Не могу сказать, что у меня здесь много друзей или что я общался с большим количеством россиян. Но если судить по тем, с кем я соприкасаюсь, — люди в России очень хорошие. Они всегда открыты со мной. Так что отмечу два качества россиян — серьёзность и откровенность. Считаю, что в России очень много чему можно научиться. Однако для себя отметил такой момент — люди говорят, то что думают, и именно то, что хотят сказать. Считаю, что этому я здесь тоже научился. Но вообще хочу сказать, что каждый раз в России со мной происходит что-то интересное», — цитирует Азмуна «Матч ТВ». 

В нынешнем сезоне иранец провёл 23 матча в Российской премьер-лиге, забил 19 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Дзюба не попал в заявку на матч «Зенита» с «Уфой».

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