Футболист «Химок» Идову высказался о расизме в России

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Защитник подмосковных «Химок» Брайн Идову высказался на тему разницы в отношении к теме расизма в России и за рубежом.
Футболист «Химок» Идову высказался о расизме в России
  • Брайн Идову (справа) / © fckhimki.com

«Расизм точно не главная проблема в России, как, например, сейчас на Западе. Все эти движения — Black Lives Matter — начались там, не в России. Здесь это, получается, не самая основная проблема. Просто в России дураков тоже много. Они сразу оценивают человека по каким-то внешним данным, по национальности. От этого никуда не деться. Так всегда было и будет в любой стране. Встал бы я на колено? Да, я бы встал. Понятно, что вставать на колено — это как поднять проблему. Я вижу, что кого-то это раздражает, и могу понять почему. Также я вижу, что это не особо помогает в вопросе. Возможно, плюс в том, что есть резонанс и люди больше узнают о проблеме расизма», — заявил Идову на YouTube-канале «Коммент.Шоу». 

В нынешнем сезоне Идову сыграл в 26 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу. 

Ранее в «Химках» сообщили о намерении вступить со «Спартаком» в переговоры по выкупу Мирзова и Глушенкова.

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