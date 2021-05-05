В «Химках» сообщили о намерении вступить со «Спартаком» в переговоры по выкупу Мирзова и Глушенкова

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что переговоры со «Спартаком» о трансфере арендованных полузащитников Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова пройдут по окончании текущего сезона.
В «Химках» сообщили о намерении вступить со «Спартаком» в переговоры по выкупу Мирзова и Глушенкова
  • © РИА Новости / Михаил Киреев

«Мы приняли решение с тренерским штабом и руководством клуба сначала спокойно доиграть сезон, а затем уже принимать решения по составу. После 16 мая будем разговаривать со «Спартаком» по поводу Мирзова и Глушенкова», — цитирует Терюшкова Sport24.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 21-летний Глушенков провёл десять матчей и забил один мяч. В активе 27-летнего Мирзова шесть забитых мячей и две результативные передачи в 17 встречах.

Ранее в «Химках» заявили, что не будут рисковать здоровьем Глушакова ради матча со «Спартаком».

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