В «Химках» заявили, что не будут рисковать здоровьем Глушакова ради матча со «Спартаком»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков оценил готовность полузащитника «Химок» Дениса Глушакова сыграть со «Спартаком» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Всё зависит от здоровья. Рисковать здоровьем Дениса мы не будем. Он сейчас тренируется, но по индивидуальной программе, восстанавливается потихоньку. Лучше пропустить следующий матч со «Спартаком», а в следующем сезоне сыграть уже две полноценные игры. И уже в них забивать своей бывшей команде», — цитирует Терюшкова Sport24.

В текущем сезоне чемпионата России 34-летний Глушаков провёл 15 матчей и забил три мяча. Встреча «Спартак» — «Химки» состоится 10 мая. Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее министр спорта Московской области рассказал о состоянии футболиста «Химок» Глушакова.