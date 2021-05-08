«Даллас» одержал победу над «Тампой» в матче НХЛ, Худобин отразил 26 бросков

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Даллас» одержал победу над «Тампой» в матче НХЛ, Худобин отразил 26 бросков
  • Reuters

Матч, проходивший на «Амали-Арене» в Тампе, завершился победой гостей со счётом 5:2.

У «Далласа» дубль оформил Джо Павелски, также по разу отличились Джейми Олексяк, Роопе Хинц и Йоэль Кивиранта. У проигравших забросили Блэйк Коулмэн и Алекс Барре-Буле.

Вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 26 бросков из 28. Форвард гостей Денис Гурьянов и защитник хозяев Михаил Сергачёв очков не набрали. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский участия в матче не принял.

Ранее дубль Наместникова помог «Детройту» победить «Коламбус» в матче НХЛ.

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