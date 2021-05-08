Муравьёва о травмах: гандболисты никогда не притворяются

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Трёхкратная чемпионка мира Надежда Муравьёва объяснила, почему гандболисты никогда не симулируют травмы.
Муравьёва о травмах: гандболисты никогда не притворяются
  • РИА Новости

«Потому что они у нас настоящие. И гандболисты никогда не притворяются. Например, недавно одной девочке во время матча чемпионата России сломали нос. Она пыталась продолжить игру, но ей запретили. А на уже упомянутом первенстве планеты в Италии Анна Игнатченко получила очень сложное повреждение голеностопа, перелом. Но замены ей по позиции в сборной не было. Игнатченко сказала, что не бросит команду. Ей сильно забинтовали ногу, и она так доиграла финал», — заявила Муравьёва в интервью программе «Смол Ток».

Ранее трёхкратная чемпионка мира рассказала о смешной истории с мячом в женском гандболе.

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