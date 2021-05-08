Трёхкратная чемпионка мира рассказала смешную историю с мячом в женском гандболе

Трёхкратная чемпионка мира по гандболу Надежда Муравьёва вспомнила смешную ситуацию с мячом и мастикой.

«Лет пять назад все девушки стали делать себе накладные ресницы. Гандболистки не исключение, они ведь тоже хотят выглядеть хорошо. Так во время одного из матчей девочка неудачно поставила блок — и мяч прилетел ей прямо в лицо. Обратно она сняла его уже вместе с ресницами — они попросту прилипли к мастике и оторвались. Мы, конечно, хохотали. Судьи нас потом успокаивали», — заявила трёхкратная чемпионка мира в интервью программе «Смол Ток».

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