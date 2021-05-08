Трёхкратная чемпионка мира рассказала смешную историю с мячом в женском гандболе

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Трёхкратная чемпионка мира по гандболу Надежда Муравьёва вспомнила смешную ситуацию с мячом и мастикой.
Трёхкратная чемпионка мира рассказала смешную историю с мячом в женском гандболе
  • РИА Новости

«Лет пять назад все девушки стали делать себе накладные ресницы. Гандболистки не исключение, они ведь тоже хотят выглядеть хорошо. Так во время одного из матчей девочка неудачно поставила блок — и мяч прилетел ей прямо в лицо. Обратно она сняла его уже вместе с ресницами — они попросту прилипли к мастике и оторвались. Мы, конечно, хохотали. Судьи нас потом успокаивали», — заявила трёхкратная чемпионка мира в интервью программе «Смол Ток».

Ранее Муравьёва вспомнила самые памятные победы в карьере.

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