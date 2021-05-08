Муравьёва: когда на Евро сборная России по гандболу заняла второе место, в аэропорту нас никто не встретил

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Трёхкратная чемпионка мира Надежда Муравьёва вспомнила о самых значимых победах в карьере.
Муравьёва: когда на Евро сборная России по гандболу заняла второе место, в аэропорту нас никто не встретил
  • РИА Новости

«Самая первая на чемпионате мира в 2001-м оказалась и самой яркой. До сих пор вспоминаем её, поскольку до того, как мы выиграли первенство планеты в Италии, Россия 14 лет не знала побед ни на ЧМ, ни на ЧЕ, ни на ОИ... У нас тогда действительно подобрался очень хороший коллектив. По накатанной потом выиграли много турниров. Дошло до того, что, когда на Евро заняли второе место, в аэропорту нас никто не встретил», — заявила Муравьёва в интервью программе «Смол Ток».

Ранее трёхкратная чемпионка мира по гандболу объяснила, почему Трефилов кричал на подопечных.

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