Трёхкратная чемпионка мира по гандболу объяснила, почему Трефилов кричал на подопечных

Трёхкратная чемпионка мира по гандболу Надежда Муравьёва объяснила, почему бывший главный тренер сборной России Евгений Трефилов постоянно кричал на подопечных.

«На самом деле он вёл себя так исключительно потому, что сильно переживал за результат. Если бы мы выходили на площадку без эмоций, а тренер бы молчал, то никаких побед не было бы. А так Евгений Васильевич заряжал команду энергией. Спасибо ему за то, что у него такое большое спортивное сердце. Его в итоге Трефилов на тренировках и подорвал. Ему делали очень сложную операцию», — заявила Муравьёва в интервью программе «Смол Ток».

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