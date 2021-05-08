Трёхкратная чемпионка мира по гандболу объяснила, почему Трефилов кричал на подопечных
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«На самом деле он вёл себя так исключительно потому, что сильно переживал за результат. Если бы мы выходили на площадку без эмоций, а тренер бы молчал, то никаких побед не было бы. А так Евгений Васильевич заряжал команду энергией. Спасибо ему за то, что у него такое большое спортивное сердце. Его в итоге Трефилов на тренировках и подорвал. Ему делали очень сложную операцию», — заявила Муравьёва в интервью программе «Смол Ток».
Ранее стали известны соперники российских гандболистов на ЧЕ-2022.