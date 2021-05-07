Чеферин: девять клубов признали свои ошибки, с остальными УЕФА будет разбираться

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал формальное примирение с девятью клубами, которые вышли из проекта европейской футбольной Суперлиги.

«Две недели назад я сказал на конгрессе УЕФА: нужно быть сильными, чтобы признать ошибку. Эти клубы именно так и поступили. Принимая свои обязательства и готовность исправить ошибки, УЕФА хочет оставить эту главу позади и двигаться вперёд в позитивном ключе», — приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

Он отметил, что УЕФА не оставит себе деньги, которые получит от штрафов, и что эти средства будут реинвестированы в молодёжный и массовый футбол по всей Европе, включая Великобританию.

«Эти клубы быстро осознали свои ошибки и приняли меры, чтобы продемонстрировать своё раскаяние и приверженность европейскому футболу. Этого нельзя сказать о клубах, которые продолжают участвовать в так называемой Суперлиге, и УЕФА будет разбираться с этими клубами в дальнейшем», — добавил глава УЕФА.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы.

Впоследствии о своём выходе из турнира объявили английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер».

О выходе из Суперлиги не заявляли испанские «Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус».

Ранее УЕФА объявил о примирении с девятью клубами, официально вышедшими из Суперлиги.