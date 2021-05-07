Голкипер «Вашингтона» Самсонов внесён в коронавирусный протокол

Российский голкипер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом заявил главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт в ходе пресс-конференции.

Самсонов попал в ковид-протокол уже во второй раз — он был в списке отстранённых с 20 января по 7 февраля.

24-летний голкипер в нынешнем сезоне провёл 19 матчей регулярного чемпионата, в двух из которых отыграл на ноль, при общем показателе надёжности 90,2%.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» вновь включил Евгения Кузнецова в коронавирусный протокол.