Овечкин во второй раз в карьере пропустит 10 матчей за сезон НХЛ
- Reuters
Об этом заявил главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт во время пресс-конференции.
Таким образом, этот пропуск матча станет для 35-летнего Овечкина уже десятым в нынешнем сезоне, что является повторением наибольшего числа пропущенных им матчей за сезон с чемпионата-2009/10.
За 16 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил в общей сложности всего 39 матчей.
Ранее появилась информация, что Том Уилсон и Овечкин связывались с Артемием Панариным после драки на матче НХЛ.