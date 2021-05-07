Овечкин во второй раз в карьере пропустит 10 матчей за сезон НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».

Об этом заявил главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт во время пресс-конференции.

Таким образом, этот пропуск матча станет для 35-летнего Овечкина уже десятым в нынешнем сезоне, что является повторением наибольшего числа пропущенных им матчей за сезон с чемпионата-2009/10.

За 16 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил в общей сложности всего 39 матчей.

Ранее появилась информация, что Том Уилсон и Овечкин связывались с Артемием Панариным после драки на матче НХЛ.