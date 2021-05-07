Клопп рассказал, отразится ли невыход «Ливерпуля» в ЛЧ на трансферах

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Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп рассказал, отразится ли возможный невыход команды в Лигу чемпионов по итогам сезона на трансферной политике.
Клопп рассказал, отразится ли невыход «Ливерпуля» в ЛЧ на трансферах
  • Reuters

«Очевидно, что игра в Лиге чемпионов важна как с точки зрения болельщиков, так и финансовой составляющей для клуба. Если у нас не получится отобраться в неё, то это станет неприятным моментом для нас, определённо. Но я не думаю, что это что-то серьёзно изменит, финансовая ситуация была сложной и раньше, и сейчас остаётся такой. Футбол в целом является тяжёлой игрой», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

«Ливерпуль» за пять туров до завершения сезона занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка.

Ранее появилась информация, что АПЛ намерена оштрафовать клубы за попытку создания Суперлиги.

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