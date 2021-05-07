Газизов: если «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что попросит украинского защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко привезти кубок Лиги чемпионов в Уфу, если его команда в победит в предстоящем финале.
Газизов: если «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу
  • Reuters

«Конечно, если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Это было бы круто. Мы с ним после игры созвонились, поздравили друг друга. Очень горжусь, что работали вместе. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. Он же пожелал остаться нам в РПЛ, переживает за нас», — приводит слова Газизова Sport24.

24-летний Зинченко, являющийся воспитанником донецкого «Шахтёра», выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год, после чего стал игроком «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что английские команды второй раз за три года сыграют в финале ЛЧ.

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