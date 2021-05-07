Тренер «Сочи»: если прорвёмся в еврокубки, понадобится два состава

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением по поводу усиления состава команды в случае выхода в еврокубки.
Тренер «Сочи»: если прорвёмся в еврокубки, понадобится два состава
  • © РИА Новости

«Работа ведётся. Если прорвёмся в еврокубки, «Сочи» понадобится два состава, чтобы успешно играть в обоих турнирах», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

По его словам, клуб работает над продлением контрактов многих игроков. Также он подчеркнул, что команде нужны новые футболисты.

«Нужна конкуренция. Как сказал Гвардиола, чтобы добиваться результатов, нужны высококлассные футболисты», — добавил специалист.

После 28 туров «Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 49 очков.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» в меньшинстве проиграл «Сочи» в матче РПЛ.

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