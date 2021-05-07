«Рейнджерс» потерпел пятое поражение подряд в НХЛ, несмотря на 30 сейвов Шестёркина

«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 4:0.

В составе «Брюинз» отличились Патрис Бержерон, Чарли Макэвой, Джейк Дебраск и Брэндон Карло.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестёркин отразил 30 бросков. Его партнёры по команде и соотечественники Артемий Панарин и Павел Бучневич не смогли принять участие в матче.

«Рейнджерс» потерпел пятое поражение подряд.

Ранее сообщалось, что передача Евгения Малкина помогла «Питтсбург Пингвинз» обыграть «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.