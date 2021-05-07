IIHF назвала тройку лучших хоккеистов ЮЧМ-2021

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Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала имена трёх лучших игроков юниорского чемпионата мира 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Лучшим голкипером юниорского чемпионата мира 2021 года был признан вратарь сборной Канады Бенджамин Годро.

Лучшим защитником назван финн Алекси Хеймосалми (2 + 6).

Звание лучшего форварда турнира получил нападающий сборной России Матвей Мичков (12 + 6).

Ранее сообщалось, что Мичков был признан самым ценным игроком ЮЧМ-2021.

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