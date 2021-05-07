IIHF назвала тройку лучших хоккеистов ЮЧМ-2021
Об этом сообщает пресс-служба IIHF.
Лучшим голкипером юниорского чемпионата мира 2021 года был признан вратарь сборной Канады Бенджамин Годро.
Лучшим защитником назван финн Алекси Хеймосалми (2 + 6).
Звание лучшего форварда турнира получил нападающий сборной России Матвей Мичков (12 + 6).
Ранее сообщалось, что Мичков был признан самым ценным игроком ЮЧМ-2021.
Best Forward of the #U18Worlds: Matvei Michkov@russiahockey— IIHF (@IIHFHockey) May 7, 2021
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