IIHF назвала тройку лучших хоккеистов ЮЧМ-2021

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала имена трёх лучших игроков юниорского чемпионата мира 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Лучшим голкипером юниорского чемпионата мира 2021 года был признан вратарь сборной Канады Бенджамин Годро.

Лучшим защитником назван финн Алекси Хеймосалми (2 + 6).

Звание лучшего форварда турнира получил нападающий сборной России Матвей Мичков (12 + 6).

Ранее сообщалось, что Мичков был признан самым ценным игроком ЮЧМ-2021.