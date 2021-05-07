Мичков признан самым ценным игроком ЮЧМ-2021 по хоккею

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Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков был назван самым ценным игроком юниорского чемпионата мира 2021 года, который завершился в США.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Мичков был признан самым ценным игроком юниорского чемпионата мира. По итогам первенства он стал лучшим снайпером (12 голов) и бомбардиром (16 очков). 

Ранее сообщалось, что сборная России уступила команде Канады в финале ЮЧМ-2021. 

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