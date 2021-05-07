Мичков признан самым ценным игроком ЮЧМ-2021 по хоккею
Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
Мичков был признан самым ценным игроком юниорского чемпионата мира. По итогам первенства он стал лучшим снайпером (12 голов) и бомбардиром (16 очков).
Ранее сообщалось, что сборная России уступила команде Канады в финале ЮЧМ-2021.
And finally... the MVP: Matvei Michkov@russiahockey#U18Worlds— IIHF (@IIHFHockey) May 7, 2021
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