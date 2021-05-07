МЮ и «Рома» показали самую высокую результативность в полуфиналах еврокубков за 61 год

Английский «Манчестер Юнайтед» и римская «Рома» показали второе по результативности двухматчевое противостояние 1/2 финала в истории европейских клубных кубковых турниров.

По сумме двух матчей 1/2 финала Лиги Европы английская и итальянская команды забили 13 мячей (8:5), что является вторым в еврокубковой истории результатом в полуфиналах с сезона-1959/60, когда франкфуртский «Айнтрахт» и «Рейнджерс» из Глазго забили суммарно 16 мячей (12:4) в двух полуфинальных играх Кубка европейских чемпионов.

При этом МЮ стал вторым клубом в истории Лиги Европы и Кубка УЕФА по количеству голов в полуфинальном двухматчевом противостоянии. Рекордсменом является испанский «Алавес» забивший девять мячей немецкому «Кайзерслаутерну» (9:1) по итогам двух полуфинальных встреч сезона-2000/01.

Ранее сообщалось, что Унай Эмери в пятый раз за карьеру вывел команду в финал Лиги Европы.