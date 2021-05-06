Рамос высказался о вылете «Реала» из Лиги чемпионов

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы разочарованы, да. Но с нами не покончено. Наша история построена на победах, но «Реал» всегда поднимался и после поражений. У нас осталась Примера, и мы намерены её выиграть», — написал Рамос в своём Instagram.

«Реал» по сумме двух матчей — 1:3 — проиграл лондонскому «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов и завершил выступления в нынешнем розыгрыше турнира.

В Примере по итогам 34 туров «Реал» с 74 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на два очка.

Ранее появилась информация, что «Реал» выставил Эдена Азара на продажу.