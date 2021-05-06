Источник: «Реал» выставил Азара на продажу

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Форвард мадридского «Реала» Эден Азар может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Источник: «Реал» выставил Азара на продажу
  • Reuters

Об этом сообщает El Chiringuito TV. Как отмечается, королевский клуб выставил 30-летнего бельгийца на трансфер.

После вылета из Лиги чемпионов от «Челси» Азар в хорошем настроении общался со своими бывшими одноклубниками, что разозлило многих болельщиков «Реала».

Азар перешёл в мадридский клуб из «Челси» летом 2019 года за €115 млн.

В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате Испании, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Челси» обыграл «Реал» и третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

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