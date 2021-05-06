СМИ: Неймар приостановил переговоры с ПСЖ по контракту из-за интереса «Барселоны»

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Бразильский форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар приостановил переговоры с клубом из-за интереса к нему со стороны каталонской «Барселоны».
СМИ: Неймар приостановил переговоры с ПСЖ по контракту из-за интереса «Барселоны»
  • Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец взял паузу, чтобы узнать, какие намерения у «Барселоны» в отношении него.

Отмечается, что такое решение Неймара связано с тем, что Лионель Месси очень близок к тому, чтобы остаться в «Барселоне», и сам бразилец не скрывает, что хочет вновь играть рядом с ним.

29-летний бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего за €222 млн был продан в ПСЖ.

Ранее Неймар подтвердил, что близок к продлению контракта с ПСЖ.

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