Глава ФИДЕ заявил, что непосредственно на матче Непомнящий — Карлсен флага России не будет

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал информацию о том, что на матче за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном будет флаг России.
Глава ФИДЕ заявил, что непосредственно на матче Непомнящий — Карлсен флага России не будет
  • РИА Новости

«Российские флаги будут, много, но именно на форуме «Экспо». На матче Непомнящий — Карлсен на столике будут флаги ФШР и Норвегии», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и Непомнящим пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее Андрей Филатов заявил, что российский флаг будет на матче за мировую шахматную корону.

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