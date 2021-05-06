Российский флаг будет на матче за мировую шахматную корону

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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что на матче за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном будет флаг России.
Российский флаг будет на матче за мировую шахматную корону
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Я хотел бы выразить свою благодарность ФИДЕ за то, что согласовали матч на звание чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном. Отрадно, что в Дубае будет наш флаг, поскольку там будет выставка «Экспо», на которой не действуют ограничения WADA. Там будет даже два наших флага — флаг Федерации шахмат России и флаг России», — сказал Филатов на церемонии награждения победителей первой онлайн-олимпиады Международной федерации шахмат. 

Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства Непомнящий будет играть в Дубае под флагом национальной федерации шахмат.

Ранее Непомнящий высказался о Карлсене.

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