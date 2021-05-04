Непомнящий: допускаю, что мне о Карлсене известно больше, чем остальным

Победитель турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий рассказал о своём отношении к предстоящему матчу за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Когда предоставляется тот или иной шанс, им лучше воспользоваться, чем потом жалеть. Лучше всегда быть самим собой. Как справиться с нервами? Я давно на этой работе, поэтому для меня это не столько большие нервы, сколько большая ответственность. То, что я обыгрывал Карлсена в детстве? Какой-то шлейф тянется, что кто-то кого-то обыгрывал в детстве. Я со многими обсуждал, что один у другого клиент, то есть он его постоянно обыгрывает, но через пять-десять лет ниточка обрывается. Мы с ним сыграли много партий в интернете, на восприимчивых людей можно воздействовать взглядом, но для меня это всегда была история для бедных. Допускаю, что мне о нём известно больше, чем остальным», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Он отметил, что план подготовки к матчу с Карлсеном уже практически свёрстан.

«Я вернулся из Екатеринбурга и понял, что мне чего-то не хватает. Оказалось, того, что нужно заниматься и готовиться. У меня была длинная карьера, но я никогда не был фанатиком шахмат. Сейчас начал заниматься чуть больше. Команда у меня была та, что была на турнире претендентов, возможно, она расширится», — добавил гроссмейстер.

Матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и Непомнящим пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Ранее тренер Непомнящего заявил, что матч с Карлсеном будет самым зрелищным за всю историю шахмат.