Тренер Непомнящего заявил, что матч с Карлсеном будет самым зрелищным за всю историю шахмат

Короткая ссылка
Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, поделился ожиданиями от предстоящего матча своего подопечного за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Тренер Непомнящего заявил, что матч с Карлсеном будет самым зрелищным за всю историю шахмат
  • globallookpress.com

«Многие гроссмейстеры поневоле предпочитают сделать ничью с Карлсеном, сыграть как можно осторожнее. Ян не из их числа. Он хочет показать свой максимум. Нам важно сохранить этот настрой. Чтобы Магнусу было по-прежнему некомфортно играть против Яна», — приводит слова Поткина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что для него предстоящий матч станет особенным.

«У меня нет сомнений, что он будет не только самым ярким за последние годы, но и самым зрелищным за всю историю шахмат. Тут видно столкновение стилей. И что меня радует как тренера — Ян становится сильнее каждый день. У него очень много резервов», — добавил специалист.

Матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и Непомнящим пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Ранее сообщалось, что Непомнящий готовился к турниру претендентов с помощью суперкомпьютера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить