Тренер Непомнящего заявил, что матч с Карлсеном будет самым зрелищным за всю историю шахмат

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, поделился ожиданиями от предстоящего матча своего подопечного за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Многие гроссмейстеры поневоле предпочитают сделать ничью с Карлсеном, сыграть как можно осторожнее. Ян не из их числа. Он хочет показать свой максимум. Нам важно сохранить этот настрой. Чтобы Магнусу было по-прежнему некомфортно играть против Яна», — приводит слова Поткина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что для него предстоящий матч станет особенным.

«У меня нет сомнений, что он будет не только самым ярким за последние годы, но и самым зрелищным за всю историю шахмат. Тут видно столкновение стилей. И что меня радует как тренера — Ян становится сильнее каждый день. У него очень много резервов», — добавил специалист.

Матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и Непомнящим пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Ранее сообщалось, что Непомнящий готовился к турниру претендентов с помощью суперкомпьютера.