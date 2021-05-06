СМИ: «Спартак» предложит Жиго новый контракт с увеличенной зарплатой
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, клуб предложит 27-летнему футболисту трёхлетний контракт с повышением зарплаты.
Действующее соглашение француза с красно-белыми истекает в конце июня 2022 года. В нынешнем сезоне Жиго провёл 25 матчей за «Спартак», забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
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