СМИ: «Спартак» предложит Жиго новый контракт с увеличенной зарплатой

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Московский «Спартак» намерен предложить французскому защитнику Самуэлю Жиго новый контракт на улучшенных условиях.
СМИ: «Спартак» предложит Жиго новый контракт с увеличенной зарплатой
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, клуб предложит 27-летнему футболисту трёхлетний контракт с повышением зарплаты.

Действующее соглашение француза с красно-белыми истекает в конце июня 2022 года. В нынешнем сезоне Жиго провёл 25 матчей за «Спартак», забил три мяча и сделал одну результативную передачу. 

Ранее спортивный директор «Спартака» высказался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге.

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