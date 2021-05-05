Спортивный директор «Спартака» высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Спортивный директор московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Попов поделился мнением о действующем в Российской премьер-лиге (РПЛ) лимите на иностранных игроков.

«Лимит, защищая интересы россиян, не должен создавать тепличные условия для группы игроков. Нынешний формат лимита не делает ни того, ни другого. Формат «10 + 15» более логичен, чем формат «8 + 17». В формате «10 + 15» ни одному из россиян не будет гарантировано место в составе», — цитирует Попова «РБ-Спорт».

По его мнению, необходимо сделать так, чтобы создавалась конкурентоспособная среда. Спортивный директор также предлагает ввести порог качества для легионеров, а именно: либо количество матчей за национальную команду, либо должна быть минимальная зарплата для иностранных игроков.

«Конечно, это в наших интересах. «10 + 15» — лучший формат, чем «8 + 17», — подчеркнул Попов.

Ранее полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказал мнение о ситуации с легионерами в российском футболе.