Глушаков: можно в Россию везти легионеров, но они должны быть качественными

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказал мнение о ситуации с легионерами в российском футболе.

«России нужны спортивный принцип и здоровая, нормальная конкуренция. Тогда и сборная будет играть, и клубы в Лиге чемпионов результат давать. А то мы ото всех своих игроков отказываемся, зато привозим футболистов, с которыми через полгода расторгаются контракты», — приводит слова Глушакова Sport24.

Он отметил, что можно в Россию везти легионеров, но они должны быть качественными.

«Надо как-то уже выбирать: или мы хотим нормального футбола, или чтобы кто-то зарабатывал. То же самое с молодёжью: её сегодня искусственно везде тянут, говорят про бизнес какой-то, мол, надо растить и продавать футболистов. Я только за. Но много продали? Миранчук, Головин — и всё. А в еврокубках как теперь дела? В таблице коэффициентов? Зато как заведут разговор: «Этот старый, тот старый». Нобоа об этом расскажите, Жиркову, другим футболистам. Давайте игроков по качествам оценивать, а не по возрасту», — добавил 34-летний хавбек.

Нынешний формат лимита на легионеров — «8 + 17». При данном формате клубы РПЛ могут вносить в заявку на сезон восемь легионеров без ограничений на поле.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что не видит, какие преимущества российскому футболу дал лимит на легионеров.