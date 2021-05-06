«Спартак» подписал бывшего хоккеиста «Сан-Хосе» Хееда

Шведский защитник Тим Хеед стал новым хоккеистом московского «Спартака».

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Контракт с 30-летним хоккеистом был заключён сроком на два года.

Хеед известен своими выступлениями за «Сан-Хосе Шаркс», где защитник провёл четыре сезона. В НХЛ он сыграл 105 матчей, в которых набрал 29 (6+23) очков.

В прошлом сезоне новичок красно-белых выступал в чемпионате Швейцарии, в составе «Лугано» он принял участие в 52 матчах и набрал 34 (14+20) очка. Также привлекался в состав сборной Швеции.

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