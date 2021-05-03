Ковальчук не исключил своего возвращения в ХК «Спартак»

Бывший нападающий омского «Авангарда» Илья Ковальчук ответил на вопрос о своём возвращении в московский хоккейный клуб «Спартак».

Ковальчук посетил футбольный матч между тульским «Арсеналом» и «Спартаком» (1:2) в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Я люблю футбол, а сейчас для этого есть свободное время. Возвращаюсь в «Спартак»? Посмотрим», — цитирует Ковальчука Sport24.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий провёл 16 матчей и набрал 17 (5 + 12) очков. В плей-офф КХЛ на его счету 9 (4 + 5) очков в 24 играх.

С «Авангардом» он выиграл Кубок Гагарина.

Ранее агент Ковальчука прокомментировал новость о переходе нападающего в «Спартак».