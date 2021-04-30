Агент Ковальчука прокомментировал новость о переходе нападающего в «Спартак»

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Агент бывшего нападающего омского «Авангарда» Ильи Ковальчука Юрий Николаев отреагировал на новость о переходе своего клиента в московский «Спартак».
Агент Ковальчука прокомментировал новость о переходе нападающего в «Спартак»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Любые новости о том, где продолжит карьеру Илья Ковальчук, сейчас преждевременны», — цитирует Николаева РИА Новости.

По словам агента, Ковальчук будет лично принимать решение о том, где продолжать карьеру.

«Сейчас он этого делать точно не будет», — сказал он.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий провёл 16 матчей и набрал 17 (5 + 12) очков. В плей-офф КХЛ на его счету девять (4 + 5) очков в 24 играх.

Ранее сообщалось, что Ковальчук покинул «Авангард» и продолжит карьеру в НХЛ.

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