Агент Ковальчука прокомментировал новость о переходе нападающего в «Спартак»
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«Любые новости о том, где продолжит карьеру Илья Ковальчук, сейчас преждевременны», — цитирует Николаева РИА Новости.
По словам агента, Ковальчук будет лично принимать решение о том, где продолжать карьеру.
«Сейчас он этого делать точно не будет», — сказал он.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий провёл 16 матчей и набрал 17 (5 + 12) очков. В плей-офф КХЛ на его счету девять (4 + 5) очков в 24 играх.
Ранее сообщалось, что Ковальчук покинул «Авангард» и продолжит карьеру в НХЛ.