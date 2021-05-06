Караваев: хотелось бы поиграть в европейском чемпионате

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России по футболу Вячеслав Караваев признался, что хотел бы вернуться в один из топовых европейских чемпионатов.

«Конечно, хотелось бы поиграть в европейском чемпионате из топ-5. Дело не в том, что я выиграл здесь всё. От титулов и кубков устать невозможно, это вам любой спортсмен скажет. Да, сейчас я играю в лучшем клубе России и счастлив здесь, однако всегда говорил, что хотел бы когда-нибудь вернуться в Европу», — цитирует Караваева «Спорт-Экспресс».

Караваев в 2019 году перешёл в «Зенит» из голландского «Витесса». До этого он выступал в чешских клубах «Дукла», «Яблонец» и «Спарта».

Ранее в «Зените» отреагировали на заявление РФС после жалоб болельщиков.