В «Зените» отреагировали на заявление РФС после жалоб болельщиков
- РИА Новости
«Зенит» разделяет обеспокоенность РФС в вопросах комфорта пребывания на стадионах болельщиков гостевых команд. Но полагаем, что оценка любого события должна даваться после, а не до всестороннего изучения обстоятельств того или иного эпизода. Мы всегда открыты к диалогу и готовы предоставить всю необходимую информацию соответствующим инстанциям», — приводит слова пресс-службы «Зенита» РИА Новости.
По поводу ситуации с болельщиками «Локомотива» в «Зените» отметили, что все вопросы, связанные с приёмом фанатов железнодорожников, обсуждались на предматчевом совещании с участием представителей клубов, лиги и правоохранительных органов.
По итогам встречи «Локомотив» пожаловался на чрезмерно строгое отношение правоохранительных органов к болельщикам команды гостей, а также на то, что фанатам железнодорожников было выделено меньше билетов, нежели положено по квоте.
Ранее РФС опубликовал заявление по инциденту с болельщиками после матча «Зенит» — «Локомотив».